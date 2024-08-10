تأكيداً لشفق نيوز.. ريبوار طه محافظاً لكركوك وابراهيم الحافظ رئيساً للمجلس

شفق نيوز/ افضى الاجتماع "الحاسم" في العاصمة بغداد إلى انتخاب ابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه محافظا.

وشهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.

واحتضنت العاصمة بغداد، مساء السبت، اجتماعا وصف بالحاسم، لإنهاء أزمة إدارة محافظة كركوك، من خلال اختيار رئيس لمجلس المحافظة، ومحافظ لها، بعد تعثر استمر أكثر من ثمانية أشهر.

وأخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن الاجتماع، عقد في فندق الرشيد ضمن المنطقة الخضراء، بحضور الاتحاد الوطني الكوردستاني، والعرب، بالإضافة إلى ممثل عن المسيحيين في مجلس محافظة كركوك.

وأضاف المصدر، أن هناك اتفاقاً أولياً على اختيار "ريبور طه محافظاً، وإبراهيم التميم نائباً للمحافظ، ومحمد الحافظ رئيساً للمجلس".

وأشار إلى أن أعضاء مجلس محافظة كركوك عن العرب كانوا قد أعلنوا مقاطعتهم الاجتماع المنعقد في بغداد، قبل أن يعدل عن القرار كل من إبراهيم الحافظ ورعد صالح وظاهر العاصي، الذين انضموا لطاولة اجتماع فندق الرشيد.