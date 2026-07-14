تأكيداً لشفق نيوز.. بغداد وواشنطن ترسمان شراكة عسكرية جديدة

شفق نيوز- بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، بتشكيل لجنة عراقية للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، بعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن توجيه الزيدي جاء عقب مباحثات رسمية أجراها، مساء الثلاثاء بتوقيت بغداد، مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن.

وأوضح النعمان أن اللجنة ستتولى التواصل مع الجانب الأميركي لتحديد طبيعة العلاقة الأمنية والعسكرية المستقبلية بين البلدين، في ضوء الاستعداد لانتهاء مهمة القوات الأميركية العاملة ضمن التحالف الدولي في 30 أيلول المقبل.

وأكد أن العلاقة الجديدة ستُصاغ ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، وبما يدعم السلطة الكاملة للقوات المسلحة العراقية على أراضي البلاد، باعتبارها قادرة على حماية العراق براً وجواً.

وشملت مباحثات الزيدي وهيغسيث استعراضاً شاملاً للعلاقات الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة، فضلاً عن الاتفاق على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بينها مواصلة تبادل المعلومات الاستخبارية في مجال مكافحة الإرهاب.

كما اتفق الجانبان على رفع مستوى التنسيق لتفكيك حواضن التنظيمات الإرهابية وملاذاتها، وتطوير التعاون في مجالات التدريب والتسليح ورفع قدرات القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها.

وبحسب البيان، تناولت المباحثات أيضاً توسيع التعاون التقني والفني والتكنولوجي والرقمي في التطبيقات الأمنية والعسكرية، إلى جانب المعدات والتسليح، مع التأكيد على احترام السيادة العراقية.

وكان النعمان قد كشف، في مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز سبقت الاجتماع، عن توجه بغداد لإرساء شراكة عسكرية ثنائية مع الولايات المتحدة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، تشمل التدريب والتسليح والتعاون الاستخباري ورفع قدرات القوات المسلحة العراقية.