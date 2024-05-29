تأكيداً لشفق نيوز.. بغداد تطلب من أربيل تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ طلبت مفوضية الانتخابات الاتحادية، يوم الأربعاء، من رئاسة إقليم كوردستان، تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان الإقليم، التي كان من المؤمل إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل.

ويأتي هذا الطلب تأكيداً لخبر وكالة شفق نيوز، بصدور قرار بتأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان من قبل مفوضية الانتخابات إلى أجل غير معلوم.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في العاشر من شهر حزيران 2024، وفقاً لمرسوم أصدره رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وجاء في كتاب للمفوضية حصلت عليه وكالة شفق نيوز، "إشارة إلى الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (126/اتحادية / ۲۰۲4) المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان اضافة لوظيفته على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والاثر المترتب على الأمر الولائي المذكور ، وهو تعليق العمل بالاجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق ۲۰۲4 بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (۱) للمحضر الاستثنائي (28) في 2024/5/7، ولصدور قرار الهيئة القضائية للانتخابات بالعدد (355/ الهيئة القضائية للانتخابات / ۲۰24 في ۲۰۲4/5/20 ، فان الامر يتطلب اصدار مرسوم اقليمي من رئاسة اقليم كوردستان بتحديد موعد جديد لانتخابات برلمان الاقليم، وتقترح المفوضية تاريخ ۲۰24/9/5 موعداً لاجراء العملية الانتخابية التصويت (العام)".

وأول أمس الاثنين، قال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية أرسلت كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان بشأن عدم إمكانية إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المقرر في 10 حزيران، وطلب تأجيلها لموعد آخر من قبل حكومة الإقليم".