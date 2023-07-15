تأكيداً لشفق نيوز.. القضاء العراقي يستقدم ساكو بناءً على شكوى ريان الكلداني (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر مجلس القضاء العراقي، يوم السبت، أمراً يقضي بحضور بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو.

وبحسب وثيقة صادرة عن محكمة استئناف بغداد، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "قرار استقدام ساكو، هو (تكليف بالحضور) خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ التبليغ، بناء على شكوى من ريان سالم. ووفق الوثيقة، ما لم يحضر ساكو إلى المحكمة، سيتم إصدار أمر قبض بحقه وفق القانون.

وكانت السلطة القضائية العراقية، قد أصدرت يوم الخميس الماضي، أمراً يقضي باستقدام روفائيل ساكو.

وبحسب كتاب رسمي صادر من رئاسة محكمة استئناف بغداد، صدر قرار من قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام بتبليغ "المتهم لويس روفائيل موشي" والساكن في منطقة المنصور ببغداد بالمثول أمام المحكمة.

وفي غضون ذلك؛ علمت وكالة شفق نيوز؛ إن أمر الاستقدام جاء على خلفية شكوى تقدم بها زعيم فصيل بابليون المنضوي في الحشد الشعبي ريان الكلداني.