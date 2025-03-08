تأكيداً لشفق نيوز.. العراق يكمل أضلاع "التحالف الرباعي" في عمّان غداً

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر دبلوماسية رفيعة، بأن اجتماعاً سيعقد في العاصمة عمان غداً الأحد، يضم العراق وسوريا والأردن وتركيا، لمناقشة التعاون الأمني والتطورات الإقليمية.

‎وقال مصدر دبلوماسي تركي، لوكالة رويترز، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، إن وزراء خارجية الدول الأربع سيحضرون الاجتماع بالإضافة إلى وزراء الدفاع أو الزعماء العسكريين، ورؤساء منظمات الاستخبارات في البلدان الأربع".

‎وأضاف المصدر، أن المسؤولين سيناقشون التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن التطورات الإقليمية.

ويأتي ذلك، تأكيداً لما انفردت به وكالة شفق نيوز، يوم 27 شباط/فبراير الماضي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت بقرب الإعلان عن تشكيل التحالف الرباعي الاستراتيجي بين (العراق - تركيا - سوريا - الأردن).

واعتبرت المصادر التي تحدثت للوكالة، أن "الوضع والمرحلة الحالية تتطلب الاسراع في تنفيذ المهام المنوطة بالتحالف بضبط أمن المنطقة ومنع تحركات الجماعات الارهابية من ممارسة انشطتها القتالية، خصوصا عند المناطق الرخوة القريبة من الشريط الحدودي الواصل بين الدول المتحالفة أو حتى داخل المدن".

وأضافت، أن "تركيا تحاول ادارة التحالف وبما ينسجم مع طموحاتها التوسعية في المنطقة، لكن العراق رفض ذلك واشترط ان تكون الادارة تشاركية كل حسب مكانته الاستراتيجية وثقله السياسي والاقتصادي، لان مهام التحالف لاتقتصر على الملف الامني فقط".

كما واشارت الى ان "الشركات الأمنية ستلزم الدول المتحالفة بتنفيذ مهامها في شكل حقيقي من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية وتنسيق الحراك اللوجستي والدفاعي بطريقة منظمة تحقق الأهداف المرجوة"، موضحا أن "سوريا سيكون لها دور كبير في تفكيك الجماعات الارهابية في الداخل رغم ان جزءاً منها التحق بالادارة المرحلية في دمشق".

وبحسب المصادر، فإنه "سيكون للاردن اكثر من مهمة، الاولى تتمحور في تفكيك المشاكل التي قد تحدث مستقبلا داخل التحالف بسبب التداخل في بعض مساراته، الى جانب نقل رسائل الاطمئنان للعالم، كون عمان تتمتع بعلاقات واسعة".

ونوهت تلك المصادر الى أن "جهات عراقية في وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والاستخبارات ومكافحة الإرهاب أدت دورا في إعداد الملفات المهمة والخطط الواجب تنفيذها لضبط أمن المنطقة، ومن المؤمل ان يعلن رسمياً عن التحالف الرباعي بعد انتهاء أعمال مؤتمر القمة العربية في بغداد خلال شهر أيار القادم".

وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي وقع الأردن مع سوريا اتفاقية تنص على تأسيس لجنة مشتركة لضمان أمن الحدود، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لعمان، التي بحث فيها مع نظيره الأردني أيمن الصفدي قضايا تهريب السلاح والمخدرات واللاجئين السوريين والتعاون الاقتصادي.

وقبلها أوفد العراق رئيس الاستخبارات حميد الشطري إلى دمشق، ووفقا لما أكدته وسائل إعلام سورية وعراقية، فإن اللقاء ناقش ضرورة العمل المشترك لضمان عدم عودة ظهور تنظيم الدولة.