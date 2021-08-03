سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تأكيداً لشفق نيوز.. العراق يعلن عقد مؤتمر دول الجوار بمشاركة اوروبية

Category: سیاسة

Date: 2021-08-03T08:35:35+0000
تأكيداً لشفق نيوز.. العراق يعلن عقد مؤتمر دول الجوار بمشاركة اوروبية

شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط العراقية، يوم الثلاثاء، عن اولى خطوات عقد "مؤتمر دول الجوار" في العاصمة بغداد وبمشاركة اوروبية.

وقالت  الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير التخطيط وصل، اليوم، الى الكويت، حاملاً رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لدعوة الامير نواف الصباح لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي.

ونقل البيان عن الوزير خالد بتال النجم، قوله، إنه يحمل رسالة خطية من  الكاظمي الى امير دولة الكويت تتضمن دعوته الى حضور مؤتمر دول الجوار العراقي الذي سيعقد في بغداد قبل نهاية شهر اب الجاري، بمشاركة اوربية عالية المستوى".

وأضاف النجم، أن الزيارة ستتضمن ايضا اجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الكويتيين، لبحث ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكشف مصدر في الحكومة العراقية، لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق أن الكاظمي يعمل على إقامة قمة إقليمية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر أيضاً، إنه من المؤمل أن تشارك في هذه القمة  الدول المحيطة بالعراق، بالإضافة إلى قطر والإمارات ومصر، على أن تعقد بعد منتصف الشهر الجاري.

ونجحت حكومة الكاظمي في حزيران الماضي في استضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة بغداد في قمة ثلاثية.

وتعمل حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة قبل عام لإعادة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي، بعد توتر شهدته الحكومات السابقة.

related

الكويت تجدد دعوتها لمواطنيها بعدم السفر الى العراق ومغادرة المتواجدين فورا

Date: 2019-12-13 14:40:57
الكويت تجدد دعوتها لمواطنيها بعدم السفر الى العراق ومغادرة المتواجدين فورا

العراق يعلن وصوله لمرحلة "الحسم" في ملفات عالقة مع الكويت

Date: 2019-06-19 19:16:39
العراق يعلن وصوله لمرحلة "الحسم" في ملفات عالقة مع الكويت

كتلة نيابية تدعو لاستضافة وزيرين لبحث تداعيات أزمة الكويت

Date: 2019-09-05 18:15:24
كتلة نيابية تدعو لاستضافة وزيرين لبحث تداعيات أزمة الكويت

مكتب عبد المھدي يكشف تفاصيل اللقاء مع صباح الاحمد

Date: 2019-06-19 20:03:26
مكتب عبد المھدي يكشف تفاصيل اللقاء مع صباح الاحمد

بعد 29 عاماً من غزو صدام.. الكويت تعثر على رفات مواطنيها في العراق

Date: 2019-06-20 14:01:18
بعد 29 عاماً من غزو صدام.. الكويت تعثر على رفات مواطنيها في العراق

الكويت: لا صحة لما نسب لوزير الدفاع حول أزمة بين العراق وبلادنا بسبب "فشت العيج"

Date: 2019-09-08 08:20:18
الكويت: لا صحة لما نسب لوزير الدفاع حول أزمة بين العراق وبلادنا بسبب "فشت العيج"

الكندري يسأل الخالد عن الشكوى العراقية ضد الكويت والإجراءات الحكومية حيالها

Date: 2019-09-08 13:09:28
الكندري يسأل الخالد عن الشكوى العراقية ضد الكويت والإجراءات الحكومية حيالها

بومبيو يهاتف محمد علاوي ويؤكد على التنسيق مع امريكا

Date: 2020-02-23 22:13:25
بومبيو يهاتف محمد علاوي ويؤكد على التنسيق مع امريكا