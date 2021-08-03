تأكيداً لشفق نيوز.. العراق يعلن عقد مؤتمر دول الجوار بمشاركة اوروبية

شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط العراقية، يوم الثلاثاء، عن اولى خطوات عقد "مؤتمر دول الجوار" في العاصمة بغداد وبمشاركة اوروبية.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير التخطيط وصل، اليوم، الى الكويت، حاملاً رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لدعوة الامير نواف الصباح لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي.

ونقل البيان عن الوزير خالد بتال النجم، قوله، إنه يحمل رسالة خطية من الكاظمي الى امير دولة الكويت تتضمن دعوته الى حضور مؤتمر دول الجوار العراقي الذي سيعقد في بغداد قبل نهاية شهر اب الجاري، بمشاركة اوربية عالية المستوى".

وأضاف النجم، أن الزيارة ستتضمن ايضا اجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الكويتيين، لبحث ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكشف مصدر في الحكومة العراقية، لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق أن الكاظمي يعمل على إقامة قمة إقليمية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر أيضاً، إنه من المؤمل أن تشارك في هذه القمة الدول المحيطة بالعراق، بالإضافة إلى قطر والإمارات ومصر، على أن تعقد بعد منتصف الشهر الجاري.

ونجحت حكومة الكاظمي في حزيران الماضي في استضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة بغداد في قمة ثلاثية.

وتعمل حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة قبل عام لإعادة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي، بعد توتر شهدته الحكومات السابقة.