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تأكيداً لشفق نيوز.. السوداني يطلب تحديد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على تشكيلته الوزارية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-25T21:41:11+0000
تأكيداً لشفق نيوز.. السوداني يطلب تحديد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على تشكيلته الوزارية

شفق نيوز/ طلب رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، تحديد جلسة يوم غد الخميس موعداً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان العراقي.

يأتي ذلك بعد أن كشف قيادي في الإطار التنسيقي، عن مخرجات اجتماع الإطار الذي عقد في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وقال القيادي لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم ذكر اسمه، إن "اجتماع قادة الإطار التنسيقي انتهى بالاتفاق على دعوة مجلس النواب لعقد جلسة يوم الخميس للتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد شياع السوداني".

وأوضح، ان "السوداني سيقدم الكابينة الوزارية إلى البرلمان والتي تحتوي على 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة".

ولفت القيادي الى ان "هناك اتفاقاً مبدئياً على استبعاد أعضاء مجلس النواب الحالي من قوائم المرشحين للكابينة الوزارية".

واشار الى ان "قوائم بأسماء المرشحين التي نشرت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وان الأسماء لا يعرفها إلا المكلف وقادة الكتل السياسية".

 

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