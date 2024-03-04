السوداني يصل نينوى لافتتاح مستشفى وإطلاق العمل بمدينة سكنية

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاثنين، الى نينوى لافتتاح عدد من المشاريع في المحافظة.

وقال مصدر في محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء العراقي وصل جواً إلى مطار القيارة العسكري (60 كم جنوب الموصل ) ضمن زيارة معلنة لافتتاح عدد من المشاريع الكبيرة في نينوى، مبينا ان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وعدد من المسؤولين كانوا في استقباله وتوجهوا بعدها إلى مدينة الموصل ضمن جدول أعمال للزيارة التي ستستمر ليوم واحد فقط.

واشار المصدر الى ان جدول اعمال رئيس الوزراء العراقي سيكون مزدحماً في الموصل بدءً من هبوط طائرته في قاعدة القيارة العسكرية وحتى مغادرته نينوى، موضحا أن أولى محطات رئيس الوزراء الرسمية ستكون لوضع حجر مدينة الغزلاني والتي صادق عليها مجلس الوزراء كفرصة استثمارية لبناء وحدات سكنية على ارض معسكر الغزلاني.

وبين، أن المحطة الأخرى "ستكون باتجاه ناحية ربيعة (شمال غرب الموصل) لافتتاح مستشفى ربيعة العام سعة 100 سرير "ومن ثم " التوجه الى قضاء سنجار وتحديداً مقر الفرقة 20 للقاء الوجهاء فيها ومديري الدوائر الحكومية في نينوى".

ولاحقا أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، بأن الزيارة تأتي للإعلان عن إطلاق العمل في مدينة الغزلاني السكنية الجديدة، وافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمية في مركز المحافظة وأقضيتها ونواحيها.

وأمس الأحد، أخبر مصدر وكالة شفق نيوز، بزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى محافظة نينوى، لافتتاح ووضع حجر الأساس لبعض المشاريع المهمة في مدينة الموصل وبعض الاقضية والنواحي.

وأشار المصدر الى أن "السوداني سيفتتح مستشفى ربيعة ويضع حجر الأساس لانطلاق مشروع معسكر الغزلاني (جنوبي الموصل) والذي طرح كفرصة استثمارية كوحدات سكنية ومشاريع أخرى". ووفقاً للمصدر فإنه "من المتوقع أن يزور السوداني قضاء سنجار للاطلاع على اوضاعه".

وكان السوداني، وجه في 21 كانون الثاني 2024، بتنفيذ عدة مشاريع في محافظة نينوى، بينها مشروع الواجهة النهرية للمدينة القديمة، ومشروع فكّ الاختناقات المرورية لمدينة الموصل القديمة.