تأكيدا لشفق نيوز .. السوداني يصل إلى البصرة

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة البصرة بهدف الإطلاع على التحضيرات الجارية لاستضافة بطولة خليجي 25 مطلع العام المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اليوم، إن الأخير وصل إلى البصرة في زيارة تفقدية لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمية، والوقوف على التحضيرات الجارية لاستضافة بطولة خليجي 25 .

وكان مصدر حكومي مطلع، قد أبلغ أمس السبت، وكالة شفق نيوز، بأن السوداني سيزور اليوم محافظة البصرة للإشراف على استعدادات إقامة خليجي 25 يرافقه سفراء من الدول العربية.