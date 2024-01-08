تأكيداً لشفق نيوز.. السوداني يصل ذي قار

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، إلى محافظة ذي قار جنوبي العراق، وفق مكتبه الاعلامي.

وقال مكتبه في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن زيارة السوداني تأتي لافتتاح عدد من المشاريع التنموية ومتابعة الأوضاع الخدمية والاقتصادية للمحافظة.

وأمس الأحد، أخبر مصدر حكومي، وكالة شفق نيوز، بأن السوداني سيجري، اليوم، زيارة الى ذي قار يوم لافتتاح وإطلاق عدد من المشاريع في المحافظة

وهذه أول زيارة يجريها السوداني الى المحافظات بعد الانتخابات المحلية التي جرت في العراق نهاية العام 2023.