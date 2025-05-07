تأكيداً لشفق نيوز.. السوداني يزور تركيا غداً الخميس

شفق نيوز/ يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، غداً الخميس، تركيا ليلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار زيارة رسمية.

جاء ذلك بحسب منشور لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح ألطون، أن السوداني سيجري زيارة رسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى وسيلتقي بالرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أنه ستتم مناقشة العلاقات التركية العراقية والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، إلى جانب عقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وأفاد ألطون، بأنه من المنتظر أن يتم خلال زيارة السوداني، التوقيع على وثائق تهدف إلى التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وختم ألطون منشوره قائلاً: "نعتقد أن زيارة السوداني ستعزز العلاقات التركية العراقية الراسخة في العديد من المجالات".

وأمس الثلاثاء، كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن السوداني سيزور تركيا الأسبوع الحالي وسيبحث في أنقرة الملفات الأمنية والاقتصادية والمياه.

وأعلنت السفارة العراقية في أنقرة، أول أمس الاثنين، عن وصول وفد عراقي رسمي تمهيداً لتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية.

وكان السفير العراقي في أنقرة، ماجد اللجماوي، قال إن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى تركيا، ستشمل بحث ملفات عدة، منها طريق التنمية والطاقة والتجارة.

وقد أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر اورال اوغلو، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور تركيا خلال الأيام المقبلة، فيما سيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق خلال النصف الأول من العام الجاري.