تأكيداً لشفق نيوز.. السوداني يتوجه إلى سلطنة عمان

شفق نيوز- بغداد

توجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، إلى سلطنة عمان على رأس وفد حكومي رفيع.

ذكر ذلك مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب، وأضاف أن الزيارة تلبيةً لدعوة رسمية من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وتقول وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن "الزيارة تستغرق يومين، يجري خلالها السوداني مباحثات رسمية مع السلطان هيثم بن طارق".

ووفق الوكالة العمانية، سيرافق رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته وفدٌ رسميٌّ يضم عدداً من كبار المسؤولين بالحكومة العراقية.

ويأتي ذلك، تأكيدا لما انفردت به وكالة شفق نيوز، حول أجندة الزيارة، إذ كشفت أمس الاثنين، عن توجه السوداني، إلى سلطنة عُمان، لبحث ملف استقرار المنطقة والتهدئة بين إيران وإسرائيل.

وسيرافق السوداني بعض الوزراء - وفقاًُ للمصادر – وهدف الزيارة مناقشة أمن واستقرار المنطقة، الى جانب الاتفاق على تفاهمات سياسية ودبلوماسية واقتصادية واستثمارية، مبينة أن الزيارة تنطلق من دور العراق، الذي يلعبه للتهدئة في المنطقة، بالتالي يأمل أن يكون عنصرا من التهدئة بين إيران وإسرائيل، وإبعاد احتمال تكرار الحرب بين الطرفين.

وفي 21 كانون الأول 2024، تلقى السوداني دعوة رسمية من سلطان عمان، هيثم بن طارق لزيارة السلطنة، سلّمها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال زيارته إلى بغداد.