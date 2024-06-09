تأكيداً لشفق نيوز.. السوداني لوفد من المثنى: انتقاد الفساد يجب أن يكون بسياقات قانونية

شفق نيوز/ اجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، مع وفد من أهالي محافظة المثنى، وآمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي، لاحتواء أزمة المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وفداً من أهالي محافظة المثنى، بضمنهم آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي، حميد الياسري، حيث استمع السوداني، في مستهلّ اللقاء، إلى شرح مفصل من الوفد عن الواقع الخدمي والاجتماعي وأهمّ المشاريع الخاصة بالمحافظة، وملاحظاتهم عن أداء الحكومة المحلية ومظاهر الفساد والمحاصصة وتنفيذ المشاريع بكلف عالية، فضلاً عن الحاجة الكبيرة لمشاريع أخرى تعالج المشاكل الخدمية التي تعاني منها المحافظة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن "دعم العملية السياسية والاستقرار والأمن مسؤولية الجميع، سواء كانوا قوى سياسية من خلال أدائها أو مواطنين بمشاركتهم المستمرة فيها، وتسجيل الملاحظات عليها"، مشيراً إلى أن "التداول السلمي للسلطة هو العامل الأساس في البناء السياسي، وأن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع".

وشدد السوداني، على أن "انتقاد ظاهرة الفساد ومواجهتها يجب أن تكون ضمن السياقات الدستورية والقانونية، وأن إعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية هو أهم تحدياتنا، لأن شرعية أي نظام سياسي تكون من خلال علاقته بشعبه"، مؤكداً اطلاعه على "الواقع الخدمي للمثنى بجميع تفاصيلها؛ كونها من المحافظات الأشد فقراً، وأن الجزء الأكبر من مشاريع المحافظة تُشرف عليه الحكومة لأنها ضمن مشاريع الوزارات".

وأوضح السوداني، أن "مجالس المحافظات جاءت عن طريق انتخابات خاضها أبناء المحافظة، وأن على الجميع احترام خيارات المواطنين"، مؤكداً "عدم السكوت والمجاملة عن أي فساد في المال العام، ولكن من خلال السياقات القانونية، وأن أبواب الحكومة مفتوحة للمواطنين ولن تتخلى عن دورها في متابعة أداء المحافظين".

وأشار إلى "وجود لجان متابعة في جميع المشاريع، وأن شكاوى الفساد يجب أن تكون مدعومة بالوثائق"، مؤكداً توجيهاته السابقة بنبذ "المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لاختيار المسؤولين".

ووجه السوداني بتشكيل "لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء".

ووجه بإرسال "لجنة فنية برئاسة رئيس فريق الجهد الهندسي وفريق المتابعة لزيارة المحافظة وتشخيص مواطن الخلل في تنفيذ المشاريع الخدمية، كذلك وجه وزارة التربية لمتابعة المدارس المكتملة، التي لم تُستلم بسبب إشكالات إدارية وقانونية".

وكان مصدر حكومي مطلع قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باشر باحتواء أزمة محافظة المثنى والدعوات للتظاهر فيها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "السوداني يعقد اجتماعا حالياً مع آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري وعدد من شيوخ ووجهاء محافظة المثنى لبحث التداعيات الاخيرة".

واضاف المصدر؛ ان اجتماع السوداني بالياسري يهدف لإيجاد حلول لمنع اقامة التظاهرات والاعتصامات المقرر اقامتها يوم الاربعاء المقبل بدعوة من الياسري لاقتلاع الفساد بحسب دعوته".

وفي 7 حزيران الحالي، دعا القيادي في "حشد العتبات" آمر لواء 44 (أنصار المرجعية)، حميد الياسري، الى اعتصام في محافظة المثنى وأعلن مهلة تنتهي الأربعاء المقبل لـ"طرد الفاسدين من المحافظة ومجلسها"، كما طالب رئيس الوزراء بإرسال "حاكم عسكري" للمحافظة.

وردّ محافظ المثنى مهند العتابي، على الياسري، الداعي لاعتصام وجعل المحافظة تحت "الحكم العسكري"، محذراً من "خطف" المحافظة.