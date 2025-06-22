الرئاسات تعقد اجتماعا في قصر بغداد لبحث تطورات المنطقة

شفق نيوز/ عقدت الرئاسات العراقية، مساء الأحد، اجتماعاً موسعاً ناقشت فيه آخر التطورات في المنطقة، وذلك بعد ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجيه ضربات في إيران، استهدفت مواقع نووية، ووسط ترقب لرد إيراني وشيك على هذه الضربات.

وبحسب ما أظهرت صور الاجتماع، فإن كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اجتمعوا مساء اليوم، فيما لم يصدر بعد أي بيان يوضح طبيعة المناقشات والقرارات.

وكان مصدر مطلع، أفاد بوقت سابق من اليوم، بأن اجتماعاً موسعاً سيعقد مساء الأحد، يحضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجميع قيادات ومكونات الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، لبحث التطورات الإقليمية الأخيرة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع سيتناول الأوضاع في المنطقة، والضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع نووية إيرانية، بهدف التوصل إلى موقف موحد إزاء هذه الأحداث، إلى جانب مناقشة آلية دبلوماسية لنزع فتيل الأزمة.

وبيّن أن "الاجتماع، الذي يُعقد برعاية وحضور رئيس الوزراء، سيحدد أجندة القرارات القادمة بشأن ما يجري في المنطقة، وسيتناول اتخاذ التدابير كافة لحماية العراق وشعبه من تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل، خاصة بعد دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة بشكل مباشر، واستهداف مواقع نووية إيرانية، ما كاد أن يتسبب بكارثة".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع يهدف إلى اتخاذ قرار عراقي موحد لوقف هذه الحرب، لما تحمله من تداعيات خطيرة على شعوب الشرق الأوسط، وللخشية من انزلاق الأحداث نحو حرب عالمية شاملة، في ظل تجاوز إسرائيل للأعراف والقوانين الدولية، مشيراً إلى أن "العراق يسعى إلى توحيد القرار والخطاب الرسمي مع دول المنطقة، للضغط على الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل إيقاف الحرب واتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك الشأن".