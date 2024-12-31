تأكيداً لشفق نيوز.. الخارجية الإيرانية: رئيس الوزراء العراقي يزور طهران الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور طهران نهاية الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أن بقائي أشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي سيجري خلال هذه الزيارة المرتقبة إلى إيران محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذه الزيارة تأتي في سياق استمرار التشاور بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول التطورات الجارية في المنطقة.

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الإثنين، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيبدأ نهاية الأسبوع المقبل بزيارة إلى إيران، تتناول التطورات في المنطقة.

وذكر المصدر أن السوداني سيبحث مع القادة الإيرانيين عدة ملفات، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في سوريا.

وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية، حيث ناقش مع قادة هذه الدول قضايا أمنية.

كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركة دول عدة بينها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زار العراقي في 11 من أيلول/ سبتمبر الماضي، وقام بجولة لثلاثة أيام شملت بغداد، أربيل، السليمانية، النجف، كربلاء والبصرة.

كما زار السوداني وفي 22 من أيار/ مايو الماضي طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه إثر تحطم طائرته.