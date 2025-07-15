تأكيداً لشفق نيوز.. البرلمان العراقي يلتئم غداً بجدول "مزدحم"

شفق نيوز- بغداد

نشر مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسته يوم غد الأربعاء فيما تضمن ست فقرات.

يأتي هذا بعدما أكد مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز حصول اتفاق بين رئيس البرلمان ونائبه على استئناف الجلسات غداً عقب المصالحة بينهما.

وجاء في الجدول الذي تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، التصويت على قانونين وتقرير ومناقشة أربعة قوانين أخرى.

وأشار مجلس النواب، إلى أن الجلسة تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر.

وكان مصدر نيابي أفاد لوكالة شفق نيوز، الثلاثاء، بحدوث مصالحة بين رئيس البرلمان محمود المشهداني، ونائبه محسن المندلاوي، على خلفية المشادة التي حدثت بينهما أمس الاثنين في جلسة مجلس النواب.

وأضاف المصدر، أن "المجتمعين اتفقوا على إعادة استئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع الحالي".

وأمس الاثنين، كشف مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، عن وقوع مشادة كلامية داخل مجلس النواب بين رئيس البرلمان، محمود المشهداني، والنائب الأول، محسن المندلاوي، وعدد من نواب الإطار التنسيقي على خلفية التصريحات الأخيرة للمشهداني بشأن العملية السياسية والانتخابات، الأمر الذي تسبب بتأجيل عقد جلسة أمس.