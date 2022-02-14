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تأكيداً لشفق نيوز.. اجتماع مغلق بين الصدر والكاظمي في الحنانة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-14T17:35:59+0000
تأكيداً لشفق نيوز.. اجتماع مغلق بين الصدر والكاظمي في الحنانة

شفق نيوز/ افاد مصدر في مكتب الصدر، يوم الاثنين، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مكتبه في الحنانة بمدينة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع مغلق ويشارك فيه وليد الكريماوي المستشار الخاص للصدر.

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر خاص لوكالة شفق نيوز إن الكاظمي سيجري مباحثات بملفات عدة مع الصدر خلال زيارة خاطفة إلى محافظة النجف.

يذكر أن الصدر استقبل في السادس من كانون الثاني الماضي، الكاظمي في منزله بالحنانة دون أن يصدر أي توضيح من الجانبين حول اللقاء، لكن مراقبون يرون، أن الكاظمي يسعى للحصول على دعم جديد للفوز بولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية.

وخلال الأسابيع الماضية استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمنزله في الحنانة بالنجف، عددا من الشخصيات السياسية الرفيعة بينها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وآخرها كانت زيارة الجنرال الايراني اسماعيل قاآني.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

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