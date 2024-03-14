تأكيدا لخبر شفق نيوز وزير الخارجية التركي يصل على رأس وفد رفيع الى بغداد

شفق نيوز/ وصل وفد تركي رفيع المستوى، اليوم الخميس، في زيارة رسمية الى العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر في الخارجية العراقية، لوكالة شفق نيوز، أن الوزير استقبل في بغداد وفداً تركياً رفيعاً يضم وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالن.

وكان مصدر حكومي عراقي قد أبلغ أمس الأربعاء وكالة شفق نيوز، بأن وزير الخارجية التركي سيزور بغداد اليوم.

وأوضح المصدر أن زيارة فيدان تأتي من أجل الترتيب الى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية الشهر الجاري.

وكان فلاح مصطفى كبير مستشاري رئيس اقليم كوردستان قد صرح في مطلع شهر آذار/مارس الجاري، بأنه من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد وكذلك اربيل بعد الانتخابات البلدية التركية، مردفا بالقول، إن: هذه الزيارة ستكون عاملا لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق بشكل عام وإقليم كوردستان خاصة.