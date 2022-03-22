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تأكيدا لخبر شفق نيوز كتلة "تحالف العراق المستقل" تعلن مشاركتها في جلسة السبت

Category: سیاسة

Date: 2022-03-22T08:16:47+0000
تأكيدا لخبر شفق نيوز كتلة "تحالف العراق المستقل" تعلن مشاركتها في جلسة السبت

شفق نيوز/ أكد عبدالهادي الحسناوي "رئيس كتلة تحالف العراق المستقل"، يوم الثلاثاء، مشاركة كتلته بجلسة مجلس النواب المقرر عقدها السبت المقبل لانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق.

وقال الحسناوي في بيان اليوم، إنه تغليباً للمصلحة الوطنية، وانهاءً لحالة الانسداد السياسي الخطير الذي تمر به العملية السياسية في العراق قررنا المشاركة في جلسة مجلس النواب القادمة، للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية".

وأكد على "المُضي قدماً في دعم جهود تشكيل حكومة اغلبية وطنية إصلاحية مُهابة ومقتدرة تعبر بالبلاد الى بر الأمان وتحقق تطلعات الشعب" .

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