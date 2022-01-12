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تأكيدا لخبر شفق نيوز .. الكاظمي يصل إلى النجف

Category: سیاسة

Date: 2022-01-12T11:08:01+0000
تأكيدا لخبر شفق نيوز .. الكاظمي يصل إلى النجف

شفق نيوز/ أفادت مصادر صحفية يوم الأربعاء أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل إلى محافظة النجف.

وكان مصدر حكومي مطلع في وقت سابق من اليوم، ان الكاظمي سيزور محافظة النجف خلال الساعات المقبلة، في ثاني زيارة خلال أقل من أسبوع لغرض اكمال جولته للاطلاع على المشاريع الخدمية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الهدف من الزيارة الاطلاع على ما تحتاجه المحافظة من قرارات حكومية لغرض اكمال المشاريع الخدمية المهمة فيها".

وأتخذ الكاظمي في زيارته السابقة للنجف مجموعة من القرارات تخص إدارة محافظة النجف التي تُعد عاصمة التشيع في العراق والعالم من بينها الإشرف الشخصي من قبله على المحافظة بعد استقالة رئيس حكومتها المحلية.

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