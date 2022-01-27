تأكيداً لخبر شفق نيوز .. الكاظمي يصل إلى البصرة

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس إلى محافظة البصرة الغنية بالنفط والتي تقع أقصى جنوبي العراق.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان لاحق إن الاخير حضر احتفالية أقامها الأطفال من ذوي الهمم في أكاديمية المحاربين الصغار في البصرة.

وأضاف البيان أن الكاظمي سلّم أكاديمية المحاربين الصغار لذوي الهمم في البصرة سند قطعة أرض بعد خمس سنوات من الانتظار.

وكان مصدر بالحكومة العراقية قد أبلغ في وقت سابق وكالة شفق نيوز، بأن الكاظمي سيزور محافظة البصرة اليوم لعقد اجتماعات مع الحكومة المحلية والقيادات الأمنية للاطلاع على الواقع الخدمي والأمني في المحافظة.

وتأتي زيارة الكاظمي الى البصرة بعد ساعات من زيارة أجراها للحدود العراقية – السورية غرب محافظة نينوى شمالي البلاد.