تأكيدا لخبر شفق نيوز.. السوداني يكلف الشطري برئاسة جهاز المخابرات العراقي

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجّه بتكليف حميد رشيد فليح الشطري برئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان اليوم، أن "هذا التكليف يأتي استكمالاً لدعم عمل الجهاز، وخدمةً للعراق وحفظ أمنه واستقراره، ولما يتمتع به الشطري من الخبرة و الأداء المتميز في المجال الأمني".

وكان مصدر حكومي قد صرح أمس الأربعاء لوكالة شفق نيوز، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اصدر أمراً يقضي بتكليف حميد الشطري رئيسا لجهاز المخابرات وعمر الوائلي برئاسة هيئة المنافذ الحدودية.

وكان الشطري يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني سابقا.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أعاد السوداني تكليف عمر الوائلي برئاسة هيئة المنافذ الحدودية مرة أخرى، بعد فترة من تجميده من المنصب.