تأكيداً لخبر شفق نيوز .. السوداني يغادر العراق متوجها إلى مصر

شفق نيوز/ غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العاصمة بغداد ، صباح اليوم الأحد، متوجها إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، وفقا لما أعلنته الحكومة العراقية في بيان مقتضب.

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز؛ أمس السبت بأن السوداني سيجري زيارة رسمية لمصر اليوم يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المصدر؛ أن رئيس الوزراء العراقي سيبحث خلال الزيارة عددا من الملفات الاقتصادية والامنية السياسية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.