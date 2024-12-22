تأكيدا لخبر شفق نيوز .. السوداني يصل الى نينوى

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم إلى محافظة نينوى، في زيارة تشتمل على تفقد عدد من المشاريع الخدمية والبنى التحتية، وإطلاق العمل في مشاريع أخرى، وفقا لما أعلنه في بيان مكتبه الإعلامي.

وقال مكتب السوداني ايضا، إن الاخير اطلق الأعمال التنفيذية في محطة كهرباء الشمال الحرارية في محافظة نينوى بطاقة إجمالية (1400 ميغاواط).

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس السبت، أن السوداني سيجري اليوم الأحد زيارة الى نينوى.

وأضاف أن "برنامج الزيارة يتضمن افتتاح عدد من المشاريع المهمة، مثل المحطة الكهربائية في القيارة، ووضع حجر الأساس لمشاريع الموصل القديمة والواجهة النهرية. كما سيلتقي السوداني بعدد من شيوخ العشائر والشخصيات الموصلية".

وفي وقت سابق، أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الموصل قريبًا لوضع حجر الأساس لمشروع "الواجهة النهرية"، الذي يعتبر من أهم مشاريع إعادة إعمار المدينة القديمة.

وأوضح الدخيل، لوكالة شفق نيوز، أن حكومة نينوى المحلية تبنت مشاريع لإعادة الحياة إلى مركز الموصل، بما في ذلك إعادة إعمار سوق الصياغ.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أجرى زيارتين الى محافظة نينوى خلال العام 2024 الاولى في شهر آذار/مارس الماضي، والثانية في شهر أيار/مايو الماضي.

وشهدت الزيارة الاولى للسوداني الى نينوى خلال هذا العام قيامه بتدشين عدد من المشاريع الخدمية الكبيرة من بينها إطلاق العمل في مدينة الغزلاني السكنية الجديدة.

وكان السوداني، قد وجه في 21 كانون الثاني 2024، بتنفيذ عدة مشاريع في محافظة نينوى، بينها مشروع الواجهة النهرية للمدينة القديمة، ومشروع فكّ الاختناقات المرورية لمدينة الموصل القديمة.