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تأسيس حركة شيعية جديدة في العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-11-04T04:58:22+0000
تأسيس حركة شيعية جديدة في العراق

شفق نيوز/ اعلن رجل الدين الشيعي المقرب من إيران هاشم الحيدري عن تأسيس حركة "عهدالله" في العراق.

وقال الحيدري في كلمة له بمناسبة التأسيس "اننا سنكون أبناء عهد الله وأولاد الإمام الخامنئي وأولاد الإمام الخميني في العراق".

كما قال الأمين العام للحركة ذات النشأة الحديثة في العراق "إننا الأكثر استعدادًا لاتباع آية الله السيستاني والتضحية بحياتنا".

وفي إشارة إلى الوضع السياسي في العراق ، أكد أن الحركة لا تنوي المشاركة في الانتخابات ولن تشارك، مستدركا القول "لكننا سنوجه الشعب لاختيار المرشحين والائتلافات المناسبة".

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