للمرة الثانية .. تأجيل انعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الحكومة العراقية يوم الأربعاء بتأجيل انعقاد القمة الثلاثية مع مصر والأردن إلى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن يصل كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني إلى بغداد غدا الخميس لعقد القمة الثلاثية إلى جانب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تمّ تأجيل عقد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، بطلب من عمان، بسبب الاوضاع التي تمر بها، خصوصاً فيما يتعلق بقضية محاولة الانقلاب الاخيرة.

وكانت السلطات الأردنية قد اتهمت الأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وآخرين بممارسة نشاطات تستهدف أمن المملكة والاتصال بجهات خارجية بهدف التخطيط لزعزعة استقرار البلاد.

وكان من المقرر عقد القمة قبل أسبوع، إلا أن الكاظمي أعلن إرجاءها إلى أجل غير مسمى على خلفية حادث تصادم قطارين في مصر الجمعة وأسفر عن مصرع 32 شخصا وإصابة و108 آخرين.

والقمة المرتقبة هي الثانية من نوعها؛ إذ انعقدت أول قمة في آب/أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.

وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى.

وأبرمت الدول الثلاث اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.