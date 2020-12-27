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تأجيل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-12-27T15:01:00+0000
تأجيل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العراق

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عربية، يوم الأحد، بأن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العراق، تأجلت إلى وقت غير محدد، والتي كان من المقرر أن تجري في كانون الثاني المقبل.

وذكر تلفزيون "الشرق"، في إشعار عاجل تابعته وكالة شفق نيوز، أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العراق، تأجلت إلى وقت لاحق، دون ذكر أسباب التأجيل وما إذا كان ذلك بطلب من بغداد أو القاهرة.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت في أواسط شهر كانون الأول الجاري، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلقى دعوة لزيارة بغداد، من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نقلها نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي خالد النجم، الذي زار القاهرة مع وفد ضم وزراء النقل والصحة والهجرة والاستثمار وعدداً من رجال الأعمال.

وأضافت المصادر أن، السيسي أبدى موافقة مبدئية لزيارة بغداد، وحضور القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، استكمالاً للقاءات التي كان آخرها في آب الماضي، بالعاصمة الأردنية عمّان. ومن المتوقع أن تكون الزيارة في كانون الثاني المقبل.

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