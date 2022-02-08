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تأجيل حسم اللجان النيابية لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-08T10:33:56+0000
تأجيل حسم اللجان النيابية لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بالاتفاق على تأجيل حسم اللجان النيابية الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السياسية النيابية قامت باختيار أعضائها على اللجان النيابية وتوزيعهم، وكل نائب سيكون عضو في اللجنة معينة".

وأضاف، أن "رؤساء وممثلي الكتل السياسية سيناقشون توزيع النواب على اللجان في اجتماع اليوم الذي سينعقد برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي".

ولفت المصدر الى أن "موضوع توزيع رؤساء اللجان النيابية ونوابهم سيؤجل إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة".

في غضون ذلك ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتماعا لرؤساء الكتل النيابية وممثليهم لمناقشة عدد اللجان النيابية، واختيار اعضاء اللجنة وتوزيع روساء اللجان ونوابهم ومقرري اللجان.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، أن "الزاملي اتفق مع رؤساء الكتل على تسمية الاعضاء الأكبر سناً في الكتل لرئاسة اللجان مؤقتا"، موضحا أن "تسمية اعضاء اللجان الدائمية سيتم حسمها خلال مدة لا تتجاوز الشهر".

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