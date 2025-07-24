تأجيل جلسة انتخاب محافظ بغداد الجديد إلى إشعار آخر

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر في مجلس محافظة بغداد، مساء الخميس، بأن المجلس قرر تأجيل جلسة انتخاب المحافظ الجديد إلى إشعار آخر، دون تحديد موعد بديل.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تصريح مصدر داخل ائتلاف دولة القانون لوكالة شفق نيوز، كشف فيه أن المجلس كان من المقرر أن يعقد جلسته الليلة لانتخاب محافظ جديد لبغداد، مرجّحاً فوز القيادي في الائتلاف ورئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، باعتباره المرشح الوحيد للمنصب.

وأكد المصدر حينها أن منصب محافظ بغداد يُعد من استحقاقات ائتلاف دولة القانون، ولا يمكن تجاوزه سياسياً أو انتخابياً.

وكان مجلس محافظة بغداد قد قرر، يوم الأحد الماضي، إحالة المحافظ عبد المطلب العلوي إلى التقاعد، وهي المرة الثانية التي يُحال فيها على التقاعد بعد أن سبق للمجلس أن صوت على إقالته في 3 تموز/يوليو الجاري، وانتخب حينها حيدر موحان محافظاً جديداً.

إلا أن المجلس عاد حينها، بعد أيام وألغى قرار الإقالة، ليعيد العلوي إلى منصبه، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً واسعاً وأدت إلى توتر بين الكتل السياسية داخل المجلس.