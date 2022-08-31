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تأجيل جديد يطال محاكمة المتهم بقتل "هشام الهاشمي"

Category: سیاسة

Date: 2022-08-31T10:39:19+0000
تأجيل جديد يطال محاكمة المتهم بقتل "هشام الهاشمي"

شفق نيوز / أجل مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، إلى يوم 31 تشرين الأول 2022.

وأبلغ مصدر قضائي، وكالة شفق نيوز، أن "سبب التأجيل جاء لتعذر جلب المتهم إلى المحكمة"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان قاضي محكمة جنايات الرصافة، قد أجل في 26 تموز 2022، النظر بمحاكمة المتهم بققتل الهاشمي إلى 31 آب المقبل، وذلك على خلفية طلب من المتهم.

واغتيل الهاشمي في 6 يوليو/تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.

وفي يوليو/تموز 2021، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم الكناني، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.

ومنذ أكثر من عام فشل القضاء العراقي في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم وجوده في السجن، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة أنباء تحدثت عن هروب الكناني من السجن على يد فصيل مسلح.

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