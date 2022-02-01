تأجيل جديد من المحكمة الاتحادية بالدعوى الخاصة بالكتلة الأكبر

شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر بالدعوى الخاصة بـ"الكتلة النيابية الأكثر عدداً المقدمة من قبل النائبين عن الإطار التنسيقي "عالية نصيف" وعطوان العطواني".

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية العليا اجلت النظر بالدعوى الخاصة بالكتلة النيابية الأكثر عدداً الى يوم الخميس المقبل.

وكان من المقرر أن تعقد المحكمة صباح اليوم الثلاثاء جلسة للبت في دعوى القضائية المقدمة من "نصيف والعطواني" حول اعلان الكتلة الأكبر، وفقاً لبيان سابق صدر عنها في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي.