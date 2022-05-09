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تأجيل جديد في البت بصحة العضوية البرلمانية لمشعان الجبوري

Category: سیاسة

Date: 2022-05-09T10:26:46+0000
تأجيل جديد في البت بصحة العضوية البرلمانية لمشعان الجبوري

شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الإثنين، تأجيل إصدار الحكم بدعوى صحة عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب العراقي للدورة الخامسة.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة أجلت إصدار الحكم الى يوم الاثنين الموافق 16 ايار الجاري".

وعقدت المحكمة جلستها بناء على دعوى اقامها السياسي قتيبة الجبوري للطعن بعضوية مشعان الجبوري البرلمانية.

وهذا هو التأجيل الثاني للقضية بعد التأجيل الاول الذي صدر في 20 نيسان الماضي.

ووفقا لمصدر قانوني فأن أساس الدعوى استند على الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.

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