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تأجيل انعقاد جلسة البرلمان لنصف ساعة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-07T09:34:55+0000
تأجيل انعقاد جلسة البرلمان لنصف ساعة

شفق نيوز/ أفاد مجلس النواب العراقي يوم الاثنين تأجيل انعقاد جلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة نصف ساعة.

وجاء تأجيل الجلسة نتيجة عدم تحقيق النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين، وفق بيان لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، فإن عدد النواب حاليا في مبنى البرلمان العراقي لا يتجاوز 25 نائباً حتى اللحظة من أصل ٣٢٩. 

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة البرلمان في تمام الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين ٢٥ مرشحا.

وأظهرت صورة من داخل قاعة البرلمان وجود ٢٠ نائبا فقط داخل القاعة.

والأحد، أعلنت الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والكتلة التركمانية، مقاطعتها لجلسة البرلمان، فيما رحب الإطار التنسيقي بمقاطعة الكتل للجلسة من أجل اتاحة الفرصة أمام المزيد من المباحثات لاحتواء الخلافات القائمة.

وتأتي هذه التطورات عقب إصدار المحكمة الاتحادية العليا العراق قرارا بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم دعوى رفعها أربعة نواب بداعي أن زيباري لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل المنصب.

واعتبر خبراء قانونيون، أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس، الجديد باتت بحكم المعلقة نتيجة لقرار المحكمة الاتحادية الأخير.

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