تيار سياسي يؤشر خطراً يهدد الانتخابات ويحذر من مشاريع إعمار "اعلامية"

شفق نيوز/ حذر تيار الحكمة الوطني في ديالى، بزعامة عمار الحكيم، يوم السبت، من تأثير المال السياسي والسلاح المنفلت في الانتخابات المبكرة، داعيا المواطنين الى استثمار "فرصة ذهبية" لتغيير الأوضاع والتراكمات السلبية وانتشال البلاد من الفوضى والخراب.

وقال أمين سر تيار الحكمة في ديالى، حسين مكي الارناؤوطي، لوكالة شفق نيوز، ان "المال السياسي و السلاح المنفلت سيكون له تأثير مباشر على الانتخابات المقبلة في ديالى، مما يتطلب وقفة وطنية جادة لانتشال البلاد من الفوضى والخراب والتراكمات التي خلفتها المسارات السياسية والاقتصادية الخاطئة على مر الحكومات المتعاقبة".

وعزا أسباب الفوضى وتفشي المخدرات والسلاح المنفلت في بعض المحافظات الى "ضعف وغياب هيبة الدولة وتقويض القانون لمصالح و ارادات سياسية وحزبية على حساب مصلحة الدولة وأمنها الاجتماعي".

واعتبر الارناؤوطي، المواطن "المعادلة الحاسمة في الانتخابات المقبلة في اختيار ممثليه بشكل صحيح وعدم العودة الى ساحات التظاهر والمطالبة بانتخابات مبكرة".

ولفت الى ان "الانتخابات المقبلة فرصة ذهبية لانقاذ العراق وانتشال اوضاعه والتقدم 20 عاما للأمام في حال الاختيار الانتخابي الصحيح وبخلاف ذلك، سنبقى متعثرين تحت اكوام الإخفاق والخراب الخدمي والمعيشي 20 عاما آخر".

وحذر الارناؤوطي، المواطن من "الانجرار وراء مشاريع اعمار اعلامية بسيطة لبعض النواب وابرزها اكساء وتأهيل الطرق بـ(السبيس) واستحصال محولات كهربائية والتي هي بعيدة عن صلاحياتهم وتخصصهم".