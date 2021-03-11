تيار سياسي يكشف عن سبب عدم إعلان أسماء المرشحين للانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الخميس، عن عدم كشف القوى السياسية عن ممثليها في خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة، حتى الآن.

وقال القيادي في التيار، النائب سالم الطفيلي، لوكالة شفق نيوز، ان "القوى السياسية تخشى من كشف أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة، فهؤلاء المرشحين، ربما من الآن يتعرضون الى التسقيط، كما هناك مخاوف من ان هؤلاء المرشحين قد يتعرضون الى عمليات اغتيال وتصفية في حال كشف عنهم من الآن والوقت مبكرة للانتخابات".

وبين الطفيلي، أن "القوى السياسية، سوف تكشف عن مرشحيها لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة، قبل موعد اغلاق تسجيل المرشحين بساعات، وهذا كله يأتي من أجل الحفاظ على المرشحين من التسقيط او التصفية الجسدية".