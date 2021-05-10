تيار سياسي يتهم جهات داخلية وخارجية بـ"إدارة" عمليات الاغتيال في العراق

شفق نيوز/ اتهم تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، جهات داخلية وخارجية، بالوقوف خلف عمليات الاغتيال، دون أن يسمي هذه الجهات. فيما أكد أن هذه العمليات تدار بشكل ممنهج لتحقيق أهداف معينة.

وقال النائب عن التيار علي البديري، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك جهات داخلية وخارجية تقف وتدير عمليات الاغتيال وحتى الاختطاف للناشطين وغيرهم، وهذه العمليات تدار بشكل ممنهج ومدروس، وهذه الاعمال لا تجري بشكل فردي من قبل عناصر في العصابات"، دون أن يسمي هذه الجهات.

وبين البديري؛ أن "الهدف من هذه العمليات، وخصوصاً في الوقت الحاضر، حصول انفلات أمني لعدم اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، فهناك جهات تريد بقاء الوضع على ما هو عليه، كما تريد بقاء الفوضى في العراق، حتى تبقى هي تسيطر وتتحكم في موارد الدولة العراقية".

وكان مصدر أمني، قد أفاد فجر يوم الاثنين، بتعرض مراسل فضائية الفرات احمد حسن، لإصابة خطرة برصاص مسلحين مجهولين في محافظة الديوانية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عندما تعرض أحمد حسن لهجوم مسلح مجهول قرب منزله بقضاء الشامية في الديوانية، وأصابه برصاصة في منطقة الرأس.

وأضاف أن احمد حسن نقل إلى المستشفى.

ويأتي الحادث بعد يوم من اغتيال الناشط البارز في احتجاجات محافظة كربلاء بهاء الوزني برصاص مسلحين مجهولين.