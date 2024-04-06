تيار السوداني لا يستبعد التحالف مع الصدر ويؤشر "مخاوف لدى البعض"

شفق نيوز/ رجح تيار الفراتين، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إمكانية التحالف مع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي يعتزل الحياة السياسية منذ نحو 10 أشهر.

وقال عضو المكتب السياسي للتيار هادي الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة السوداني أطلقت على نفسها مسمى حكومة الخدمات والمنجزات، وقد بدأنا نلتمس جلياً ذلك اليوم"، موضحاً أن "زيادة حظوظ الفراتين والسوداني في الانتخابات مبني على مقبولية الشارع العراقي".

وأشار الياسري، إلى "مخاوف قد تكون لدى بعض الأطراف السياسية، وهي أمر طبيعي يدخل في مضمار التنافس الانتخابي".

وبشأن وجود نية للتحالف مع التيار الصدري بعد الانتخابات المقبلة، أكد عضو المكتب السياسي لتيار الفراتين إن "الوقت مازال مبكراً للحديث في هذا المجال"، مستدركا في ذات الوقت بالقول إن "كل شيء وارد في السياسة وهي استحقاقات انتخابية".

وأكد الياسري، أن "تيار الفراتين منفتح على جميع التوجهات السياسية الوطنية، وسيعمل في المرحلة المقبلة على تكوين مظلة وطنية جامعة".

وقرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات المحلية التي أجريت نهاية كانون الأول من العام الماضي، ما أدى لاستحواذ قوى الإطار التنسيقي الشيعي على نتائجها في المحافظات الوسطى والجنوبية.

وهو ثاني قرار مهم يتخذه الصدر بعد قراره في (حزيران) عام 2022، بالانسحاب من البرلمان بعد تصدر قائمته المرتبة الأولى وإعلانه الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة، حتى لا يشترك مع "الساسة الفاسدين"، على حد وصفه.

وفي خطوة مفاجئة، يستعد التيار الصدري، من جديد، للعودة "بقوة" إلى المشهد السياسي، وخوض الانتخابات العامة في العراق للاستحواذ على الاغلبية، وفق ما كشفه قيادي بارز في التيار، بوقت سابق لوكالة شفق نيوز.

وأكد القيادي، أن التيار الصدري يستعد حالياً للانتخابات التي من المؤمل ان تجري في منتصف العام المقبل، وأوضح أن تياره سيعمل من جديد على تشكيل حكومة الأغلبية ولن يتنازل عن هذا المشروع.