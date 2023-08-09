تيار السوداني السياسي يعلن عدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز / أعلن تيار "الفراتين" الذي يرأسه محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، يوم الأربعاء، عدم مشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المقرر إجراؤها في الثامن عشر من شهر كانون الأول المقبل.

وأوضح تيار الفراتين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التيار بوصفه تياراً سياسياً عراقياً تولى أمينه العام محمد شياع السوداني، مسؤولية وطنية وتاريخية في إدارة دفة السلطة التنفيذية، يرى عدم مشاركته بهذه الانتخابات هو الخيار الأصوب، وذلك من أجل تعضيد جهود الحكومة في إنجاح الانتخابات".

وأضاف أن "التيار اختار خلال هذه المرحلة أن يتفرغ للعمل الجماهيري النوعي، ويركز جهوده على دعم المسارات الإصلاحية والتصحيحية والأولويات الخدمية التي اختطها البرنامج الحكومي".

وأشار إلى أن "النأي عن التنافس الانتخابي، يعني كذلك عدم المشاركة في قائمة (ظل) أو ما شاكل ذلك، والامتناع عن دعم أي تشكيل أو حزب أو مسمى سياسي آخر".

ولفت إلى أن ذلك يأتي من باب "حرص" تيار الفراتين وأمينه العام وشخوصه على "عدم الدخول طرفاً سياسياً في هذا الاستحقاق، وهو ما سيجعل التيار أقدر على دعم خطوات الحكومة في التهيئة لانتخابات نزيهة وعادلة، تلاقي قناعات الناس وتعبر ديمقراطياً عن قراراتهم".

وتابع: "سيقتصر دور السوداني رئيساً للحكومة، على توفير أقصى ما يمكن للجهاز التنفيذي أن يقدمه لنجاح الانتخابات وحمايتها، فإن التيار لن يكون بعيداً عن هذا الهدف"، داعياً العراقيين، ناخبين ومرشحين إلى "بذل غاية الجهد، كلٌّ من موقعه، لإنجاح هذه الانتخابات".