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تيار الحكيم يهاجم رئاسة البرلمان: تتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسات

Category: سیاسة

Date: 2021-06-23T09:39:01+0000
تيار الحكيم يهاجم رئاسة البرلمان: تتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسات

شفق نيوز/ حملت كتلة الحكمة النيابية، الاربعاء، رئاسة مجلس النواب مسؤولية اخفاق انعقاد جلسات المجلس.

وقال النائب عن الكتلة علي البديري لـوكالة شفق نيوز، إن "البرلمان أخفق مجددا بعدم انعقاد جلساته بسبب غياب وانقطاع الكثير من النواب وانشغالهم بالترويج والدعاية الانتخابية".

واضاف، أن "هذا أثر بشكل كبير على العمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني الانعقاد الجلسات الاعتيادية للمجلس".

واوضح أن "رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية اخفاقها بعدم انعقاد الجلسات كونها لا تطبق القانون والنظام الداخلي بحق النواب المتغيبين والمقاطعين للجلسات"، لافتا إلى إن "رؤساء الكتل السياسية هم أيضا يتحملون المسؤولية بسبب عدم توجيهم للنواب بالحضور للجلسات".

وأخفق مجلس النواب، امس الثلاثاء، بعقد جلسته الاعتيادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة المجلس قررت تأجيل انعقاد الجلسة إلى يوم الأحد المقبل".

واوضح أن "عدد الحضور في جلسة اليوم لم يتجاوز 120 نائباً".

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