سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تيار الحكيم يستبعد إمكانية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وفق شروط الصدر

Category: سیاسة

Date: 2021-11-20T07:13:59+0000
تيار الحكيم يستبعد إمكانية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وفق شروط الصدر

شفق نيوز/ علق تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم السبت، على امكانية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق ما طرحه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من شروط.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، لوكالة شفق نيوز، ان "المضي بما طرحه الصدر حول تشكيل حكومة الأغلبية مستبعد جداً، بصراحة، خاصة ان الطرح ليس في وقته، وبعيد حاليا عن متناول الكتل والمنظومة السياسية بأكملها".

وأضاف، أن "الوضع الحالي حرج والعراق يمر بتداعيات كثيرة منها أمنية وسياسية واقتصادية ومن غير الممكن التوافق حول تشكيل الحكومة المقبلة على أساس الأغلبية، ولهذا امكانية تطبيق ما طرحه الصدر أمر مستبعد، بل غير ممكن"

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن يوم الخميس مجموعة شروط لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة أبرزها حلّ الفصائل المسلحة كافة، و"تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة و عدم الزج بها في السياسة".

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكثر من 70 مقعداً الأمر الذي يؤهله إلى تشكيل الحكومة الاتحادية بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الكورد والسنة، وهذا ما أثار امتعاض الأطراف الشيعية المناوئة للصدر.

ويتألف الإطار التنسيقي من قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات والتي خسرت الكثير من مقاعدها في الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي على رأس تلك القوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتحالفه بمثابة مظلة سياسية لفصائل شيعية على صلة وثيقة بإيران.

كما يضم الإطار تحالف "قوى الدولة" الذي يقوده عمار الحكيم وحيدر العبادي، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وتعترض هذه القوى على نتائج الانتخابات الأولية وتقول إنها "مفبركة" وتطالب بإعادة الفرز اليدوي للأصوات في عموم البلاد.

وترفض مفوضية الانتخابات هذا المطلب، وقامت بإعادة فرز الأصوات في المحطات التي تلقت شكاوى بشأنها.

ووفق مفوضية الانتخابات فإن الفرز اليدوي تطابق بنسبة 100 بالمئة مع النتائج الالكترونية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد أكد مؤخرا في تصريحات لوسائل الاعلام الحكومية الرسمية أن "تزوير" نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة "لم يثبت حتى الآن".

related

العبادي ينتقد الموقف الامريكي الداعم لحكومة عبد المهدي "رغم القتل والانتهاكات"

Date: 2019-11-05 13:44:59
العبادي ينتقد الموقف الامريكي الداعم لحكومة عبد المهدي "رغم القتل والانتهاكات"

الحكومة العراقية تطلع على نتائج التحقيقات حول هجمات استهدفت مواقع عسكرية

Date: 2019-08-27 16:06:36
الحكومة العراقية تطلع على نتائج التحقيقات حول هجمات استهدفت مواقع عسكرية

صالح: لا توجد أوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين

Date: 2019-10-07 21:07:16
صالح: لا توجد أوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين

نائب: المعارضة الكاذبة متمسكة بالحكومة وانكشفت بأول اختبار لها

Date: 2019-11-09 11:50:20
نائب: المعارضة الكاذبة متمسكة بالحكومة وانكشفت بأول اختبار لها

اجتماع عاجل للقوى السياسية.. هذه تفاصيله ومقرراته

Date: 2019-11-06 21:19:05
اجتماع عاجل للقوى السياسية.. هذه تفاصيله ومقرراته

طهران: الحكومة العراقية تتجاوب مع المتظاهرين وننظر بأهمية بالغة للأحداث

Date: 2019-11-04 20:39:27
طهران: الحكومة العراقية تتجاوب مع المتظاهرين وننظر بأهمية بالغة للأحداث

الكعبي يتحدث عن سابقة ستشهدها جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

Date: 2020-02-26 21:05:13
الكعبي يتحدث عن سابقة ستشهدها جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

الصدر: لن نسمح لأي دولة بالتدخل في تشكيل الحكومة وما يحدث في العراق صراع ديمقراطي

Date: 2021-10-24 08:03:58
الصدر: لن نسمح لأي دولة بالتدخل في تشكيل الحكومة وما يحدث في العراق صراع ديمقراطي