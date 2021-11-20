تيار الحكيم يستبعد إمكانية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وفق شروط الصدر

شفق نيوز/ علق تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم السبت، على امكانية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق ما طرحه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من شروط.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، لوكالة شفق نيوز، ان "المضي بما طرحه الصدر حول تشكيل حكومة الأغلبية مستبعد جداً، بصراحة، خاصة ان الطرح ليس في وقته، وبعيد حاليا عن متناول الكتل والمنظومة السياسية بأكملها".

وأضاف، أن "الوضع الحالي حرج والعراق يمر بتداعيات كثيرة منها أمنية وسياسية واقتصادية ومن غير الممكن التوافق حول تشكيل الحكومة المقبلة على أساس الأغلبية، ولهذا امكانية تطبيق ما طرحه الصدر أمر مستبعد، بل غير ممكن"

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن يوم الخميس مجموعة شروط لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة أبرزها حلّ الفصائل المسلحة كافة، و"تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة و عدم الزج بها في السياسة".

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكثر من 70 مقعداً الأمر الذي يؤهله إلى تشكيل الحكومة الاتحادية بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الكورد والسنة، وهذا ما أثار امتعاض الأطراف الشيعية المناوئة للصدر.

ويتألف الإطار التنسيقي من قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات والتي خسرت الكثير من مقاعدها في الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي على رأس تلك القوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتحالفه بمثابة مظلة سياسية لفصائل شيعية على صلة وثيقة بإيران.

كما يضم الإطار تحالف "قوى الدولة" الذي يقوده عمار الحكيم وحيدر العبادي، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وتعترض هذه القوى على نتائج الانتخابات الأولية وتقول إنها "مفبركة" وتطالب بإعادة الفرز اليدوي للأصوات في عموم البلاد.

وترفض مفوضية الانتخابات هذا المطلب، وقامت بإعادة فرز الأصوات في المحطات التي تلقت شكاوى بشأنها.

ووفق مفوضية الانتخابات فإن الفرز اليدوي تطابق بنسبة 100 بالمئة مع النتائج الالكترونية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد أكد مؤخرا في تصريحات لوسائل الاعلام الحكومية الرسمية أن "تزوير" نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة "لم يثبت حتى الآن".