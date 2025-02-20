تيار الحكيم يحصل على مناصب عُليا جديدة بحكومة السوداني

شفق نيوز/ أفصحت مصادر مطلعة، يوم الخميس، ان تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم سيحصل على مناصب رفيعة جديدة في الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اضافة الى منصب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات كـ"ترضية" للحكيم من قبل الإطار التنسيق وائتلاف ادارة الدولة الحاكم في العراق.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "أوامر ديوانية ستصدر تباعا والتي تتضمن تسمية مرشحين من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ، لشغل مناصب مختلفة من بينها تكليف صفاء الكناني برئاسة هيئة الاعلام والاتصالات"، مبينة أن التيار "سيحصل على مناصب أخرى تنحصر بين (وكيل وزير ومستشار)، وستعلن في حينها أي بعد توقيع الأوامر الديوانية الرسمية"

يذكر أن عدداً من المناصب أسندت لمرشحين من تيار الحكمة كترصية لزعيمها عمار الحكيم الذي أعلن مقاطعته لاجتماعات الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة احتجاجا على قبول رئيس الوزراء استقالة علي المؤيد وعزل محافظ ذي قار والتلويح باستهداف محافظ النجف .

وكانت مصادر أعلنت في السادس من شهر شباط/ فبراير الجاري عن انعقاد اجتماع غير معلن لترطيب الأجواء وكسر مقاطعة الحكيم، وتعيين كل من: سعد العبدلي مستشاراً في مفوضية حقوق الانسان، ورعد الحيدري مستشاراً لرئيس مؤسسة السجناء السياسيين، إلى جانب تثبيت ستار الجابري وكيلاً للشؤون الإدارية في وزارة التجارة بالأصالة، وهم جميعاً ينتمون لتيار الحكمة.