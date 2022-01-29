تيار الحكيم يتهم الكويت بمحاولة تأزيم الموقف الدولي ضد العراق

شفق نيوز/ علق تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم السبت، على قرار الكويت بايقاف رحلاتها الجوية مع العراق، بعد ساعات من تعرض مطار بغداد الدولي إلى قصف صاروخي، عادا اياه "محاولة لتأزيم الوضع".

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، لوكالة شفق نيوز، إن "اغلب رحلات الكويت ليس عبر مطار بغداد الدولي، انما عبر مطار النجف"، عاداً القرار الكويتي "محاولة ورسالة من أجل تأزيم الموقف الدولي من العراق".

وأضاف العبودي، أن القرارالكويتي يعد رسالة سلبية ضد أوضاع العراق الأمنية الداخلية"، موضحاً أن "إيقاف الكويت لرحلاتها الجوية مع العراق، ربما يدفع دول أخرى الى اتخاذ نفس الخطوة، وهذا طبعاً له تأثير كبير على وضع العراق الاقتصادي، وكذلك سمعة العراق في المجمع الدولي".

ودعا العبودي، كافة القوى السياسية العراقية إلى "توحيد الجهود لحل كافة الأزمات والمحافظة على الامن".

وقررت الكويت تعليق رحلاتها الى مطار بغداد الدولي، وذلك عقب قصف صاروخي استهدف فجر امس الجمعة، قاعدة عسكرية ملحقة بالمطار المدني.