تيار الحكيم: ملف جرف الصخر معقّد ويحتاج إلى "ضمانات حقيقية" لمعالجته

شفق نيوز/ أكد حسن الجنابي، القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار ‏الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن عودة النازحين إلى منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، تتطلب وجود ضمانات "حقيقية" بعدم عودة الإرهاب إلى هذه المنطقة، مشيرا إلى ضرورة تظافر الجهود لمعالجة هذا الملف "المعقد"، على حد وصفه.

وقال الجنابي، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد جهات سياسية تمنع عودة النازحين إلى جرف الصخر، الا أن هذه المنطقة تعد استراتيجية من الناحية الأمنية، ومنذ عام 2003 وإلى 2014 عند تحريرها، كانت بؤرة للإرهاب، ولم تكن القوات الأمنية قادرة على الدخول إليها".

وأضاف، أن "القوات الأمنية قّدمت أكثر من ألف شهيد لتحريرها، لذلك أصبح من الصعب التخلي عن الأمن الذي تنعم فيه المحافظات، فلا يوجد من يكفل في حال عودة أهالي الجرف بعدم عودة المجاميع الإرهابية، واستخدام هذه الأماكن ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة لتصدير الإرهاب إلى المحافظات الأخرى".

وتابع الجنابي، "لذلك من الصعب التخلي عن هذا الأمر، ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية تضمن عدم عودة الإرهاب مرة ثانية، وكذلك يجب أن تكون هناك خططا أمنية مُحكمة، إضافة إلى تطهير المنطقة من مخازن العتاد والعبوات الناسفة، وتهيئة البُنى التحتية الكاملة، وتكون العودة للأبرياء حصرا".

وأكد، أن "ملف جرف الصخر مُعقّد، ويحتاج إلى تظافر جهود الأطراف السياسية والحكومية والأمنية، لإيجاد رؤية واضحة لكيفية معالجة هذه المنطقة، دون الأضرار بالأمن المجتمعي والمحافظات والبلاد".