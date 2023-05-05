تيار الحكيم بشأن التعديل الوزاري: قد يكون للتقييم فقط بلا تغيير

شفق نيوز / أكد تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن التعديل الوزاري المرتقب، ربما لا يشهد تغيير أي وزير وسيكون فقط لتقييم عمل وأداء الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني.

وقال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، القيادي في الإطار التنسيقي احمد العيساوي لوكالة شفق نيوز، إن "في المنهاج الوزاري، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن أي وزير لا يقدم شيئاً للوزارة ولا يجري تغييرات واصلاحات داخل وزارته، سيتم استبداله، والسوداني حتى الساعة مصر على ان يكون هناك تقييم للوزراء".

وبين العيساوي ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو المحاسب على الكابينة الوزارية، ولهذا لا يريد إخفاقات بهذه الكابينة، وحالياً يعمل السوداني على تقييم عمل كافة الوزراء في حكومته، وربما لا يكون هناك تغيير لأي وزير ويكتفي بالتقييم فقط، أو ربما يكون هناك تغيير فقط لوزير أو وزيرين، وهذا الأمر متروك للكتل السياسية ولرئيس الوزراء بعد مداولته للكتل والأحزاب بهذا الملف".

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اكد في اكثر من مناسبة تقييم عمل الوزراء بعد مرور 6 أشهر على بداية عمل حكومته تمهيداً لتغييرات قادمة في كابينته الحكومية، فيما بدأت الإجراءات الفعلية بحسب مصادر مطلعة باستبدال المدراء العامون في الوزارات وضمن وجبات تصدر تباعاً.