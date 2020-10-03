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تيار الحكيم: العراق لن يستقر إلا في حالة واحدة

Category: سیاسة

Date: 2020-10-03T13:53:22+0000
تيار الحكيم: العراق لن يستقر إلا في حالة واحدة

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم تيار الحكومة بزعامة عمار الحكيم يوم السبت بأن العراق لن يشهد الاستقرار إلا في حالة إقامة علاقات إقليمية ودولية متوازنة.

وقال نوفل أبو رغيف في تغريدة على تويتر، "لقد كانت رؤيتنا تؤكد مبكراً ولاتزال: بأنَّ العراق لا يستقرُّ إلّا بعلاقات متوازنة مع جميع الاطراف الاقليمية والدولية على أساس ما يخدم العراق وشعبه ومصالحه، وليس بما يناسب القناعات الجانبية مهما كانت الشواهد والتبريرات والمقولات".

ويأتي هذا التصريح رداً، فيما يبدو، على فصائل وقوى سياسية شيعية مقربة من إيران، تحارب المصالح والقوات الأمريكية في العراق.

وشهد ملف الاستهداف المتكرر للمصالح والقوات الأمريكية جدلاً واسعاً في البلاد مؤخراً بعد الأنباء التي أفادت بأن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد وهو ما قد يجر معها فرض عقوبات اقتصادية على البلاد.


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