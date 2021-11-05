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تياره يكشف تحركاً للحكيم لـ"إذابة الجليد" بين الصدر والمالكي بهدف تشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2021-11-05T14:04:23+0000
تياره يكشف تحركاً للحكيم لـ"إذابة الجليد" بين الصدر والمالكي بهدف تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ كشف مكتب تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، يوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن لقاء الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مشيرا الى أن الحكيم يتحرك لإذابة الجليد بين الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال مصدر في مكتب الحكيم لـوكالة شفق نيوز، إن "التحالفات السياسية لم تكن حاضرة على طاولة لقاء بين الحكيم والصدر"، لافتا إلى أن "الأخير يودُ أن يفتح حواراً غير مباشر مع الأطار التنسيقي لغرض تهدئة الشارع لحين المصادقة على نتائج الانتخابات".

وأضاف إن "الصدر يبحث أيضا عن جمع أكبر عدد من الإطار التنسيقي لغرض الذهاب بتحالف الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة المقبلة، على أن يستثنى من ذلك دولة القانون وزعيمه نوري المالكي".

وتابع المصدر، إن "الاختلاف والاعتراض بين الصدريين ودولة القانون موجود على الساحة، إلا أنه قد نشهد نقطة للحوار بين الصدريين ودولة القانون لتشكيل الحكومة الجديدة".

وبين المصدر، إن "الحكيم سيتحرك في الاسبوع المقبل لتهدئة الشارع وحل الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الصدريين ودولة القانون والاطار التنسيقي، والعمل على إذابة الجليد بين الصدر والمالكي".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، التقى الحكيم والصدر في بغداد وبحثا مستجدات الأوضاع في العراق ونتائج الإنتخابات الأخيرة وإستحقاقات المرحلة القادمة.

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