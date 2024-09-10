توقيع عدة اتفاقيات جديدة .. ما هي اجندة زيارة الرئيس الإيراني للعراق؟

شفق نيوز/ من المقرر أن يصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح يوم غد الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في أول زيارة خارجية له منذ تسنمه منصبه الحالي.

ووفقا لبرنامج عمل الزيارة، فإن بزشكيان سيتوجه فور وصوله لمطار بغداد الدولي الى محل اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس".

وبعدها سيتوجه الى القصر الحكومي لتجري هناك مراسم الاستقبال الرسمي من قبل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد.

وسيلتقي بزشكيان في العاصمة بغداد كلا من: الرئيس العراقي، ورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان.

و عصر الاربعاء يتوجه بزشكيان الى السفارة الايرانية من اجل حضور اجتماعين، الأول مع التجار الإيرانيين، و كذلك مع الجالية الإيرانية المقيمة في العراق.

ومساء الاربعاء سيكون الرئيس الإيراني ضيفا على مائدة العشاء عند تحالف "ادارة الدولة" الذي يتكون من معظم الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب العراقي.

ويوم الخميس سيتوجه بزشكيان الى مدينتي النجف و كربلاء، و بعدها الى البصرة اقصى جنوبي العراق، و بعدها الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ووفقا للمعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإنه خلال هذه الزيارة سيتم التوقيع على 10 الى 15 اتفاقية في بغداد ، جلها اقتصادية و تربوية و ثقافية، و ربما يتخللها اتفاق أمني لكنه غير مؤكد.

ويرافق الرئيس وزيرا الخارجية والدفاع والتجارة ومجموعة أخرى من الوزراء والمسؤولين الإيرانيين.