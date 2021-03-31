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توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين العراقي والسعودي

Category: سیاسة

Date: 2021-03-31T18:19:17+0000
توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين العراقي والسعودي

شفق نيوز/ وقع العراق والسعودية، يوم الأربعاء، خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين، اقتصادية وثقافية وإعلامية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي يزور السعودية حالياً، وقع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين العراق والسعودية، وقعها وزير المالية العراقي علي علاوي، ونظيره السعودي.

واضاف ان علاوي وقع أيضاً مع الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية، اتفاقية تمويل الصادرات السعودية، مشيرا الى ان وزير التخطيط العراقي خالد بتال وقع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.

وبين المكتب أن وزير الاعمار والاسكان العراقية نازلين محمد رسو، وامين عام دار الملك عبد العزيز، وقعا مذكرة للتعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية، ودار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية.

واشار الى ان الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ووزير الاعلام السعودي رئيس مجلس ادارة هيئة الاذاعة والتلفزيون، وقعا مذكرة تفاهم بين شبكة الاعلام العراقي وهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية.

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