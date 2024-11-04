توقيع اتفاق عراقي - سعودي عسكري وتمارين بين جيشي البلدين

شفق نيوز/ وصل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، يوم الاثنين، الى المملكة العربية السعودية على رأس وفد أمني رفيع المستوى، في حين اتفق خلال تلك الزيارة على دورات تمارين عسكرية بين الجيشين العراقي والسعودي ضمن توقيع اتفاق عسكري بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن إطار التعاون الإقليمي المشترك بين العراق ودول الجوار، وصل وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، الى المملكة العربية السعودية على رأس وفد أمني رفيع المستوى".

وأضافت أن "وزير الدفاع التقى نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، بحضور سفيرة العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل".

وبينت أن "اللقاء جرى خلاله مناقشة العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فيما طُرحت عدة مواضيع أهمها، تطورات الأوضاع الأمنية الإقليمية والمستجدات في المنطقة وأهم الجهود المبذولة لخفض التصعيد، كما نوقشت آلية للتدريب المشترك بين القوات العراقية والقوات السعودية".

وتابعت: "جرى الاتفاق على اقامة الدورات والتمارين العسكرية المشتركة بين الجيشين، إضافة الى مناقشة موضوع إرسال جرحى الجيش العراقي للعلاج داخل المملكة العربية السعودية".

وأكدت أنه "في ختام اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري المشترك بين العراق والسعودية من قبل وزير الدفاع ونظيره السعودي".