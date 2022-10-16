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توقيت "استفزازي وانقلاب جديد" على الكورد .. تعتيم سياسي وإعلامي على افتتاح مطار كركوك

Category: سیاسة

Date: 2022-10-16T11:04:34+0000
توقيت "استفزازي وانقلاب جديد" على الكورد .. تعتيم سياسي وإعلامي على افتتاح مطار كركوك

شفق نيوز/ اعرب المكون الكوردي في كركوك، يوم الاحد، عن إمتعاضه من توقيت ومراسم افتتاح مطار كركوك وما رافق ذلك من تعتيم اعلامي وتهميش شعبي وسياسي، اعتبره "انقلابا جديدا" على الكورد في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال عضو الهيئة الإدارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، لقمان عبد اللطيف كاكي، لوكالة شفق نيوز، إن "افتتاح مطار كركوك في هذا التاريخ السادس عشر من تشرين الاول/ أكتوبر استفزازي ومرفوض باعتباره يوم مأساة على الكورد، واستذكاراً لاحداث تهميش المكون الكوردي من جميع استحقاقاته الإدارية والأمنية والسياسية في مناطق النزاع في العام 2017".

واعتبر ان "توقيت افتتاح مطار كركوك اليوم انقلابا جديدا على الكورد بشكل عام وعلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل خاص"، منتقدا افتتاح المطار "بتهميش تام للمكونات السياسية والنخب المجتمعية الى جانب منع وسائل الاعلام من تغطية الحدث رغم ان مطار كركوك مشروع استراتيجي عملاق يتطلب احتفالات ومشاركات واسعة من عموم شرائح كركوك ومكوناتها".

ونوه كاكي، الى ان "تهميش الكورد والنخب السياسية والإعلامية بافتتاح مطار كركوك استهداف سياسي جديد رغم ما قدمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني لحماية العملية السياسية ومعالجة ازمتها وابرزها التنازل عن منصب رئيس الجمهورية وسحب مرشحه لحل الازمة وتسريع تشكيل الحكومة وانهاء الانسداد السياسي".

بدوره عد عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، والنائب السابق جمال محمد شكور، إجراءات افتتاح مطار كركوك "أمرا استفزازيا يزيد من مشاكل كركوك والتي تتطلب التوافق والتوازن في القرارات كونها محافظة حساسة متعددة المكونات والاطياف".

ورأى شكور في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "إجراءات افتتاح مطار كركوك بتهميش وتغييب النخب الإعلامية والسياسية والشعبية يثير اكثر من علامة استفهام وهو تهميش لجميع المكونات وليس للكورد فقط".

وأضاف أن "افتتاح مطار كركوك في هذا اليوم رسالة استفزازية ليست بمحلها وخطوة غير موفقة وكان الأجدر بالجهات المعنية اختيار توقيت آخر رغم ان مطار كركوك مشروع حيوي ينقل كركوك الى مرحلة عمرانية مهمة تتطلب حضور جميع المكونات والشرائح الاجتماعية للاحتفاء بهذه المناسبة المهمة".

وافتتحت سلطة الطيران المدني في وقت سابق من اليوم مطار كركوك الدولي بعد ان استكملت جميع المعايير والمتطلبات الدولية ليكون جاهـزاً لاستقبال جميـع انواع الرحلات الجوية.

وهبطت على أرض مطار كركوك الدولي، صباح اليوم، الطائرة الرئاسية العراقية، وأُفتتح المطار بحضور قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن علي الفريجي، ومعاون المحافظ للشؤون الفنية علي حمادي، وقائد شرطة كركوك اللواء كاوه غريب، وعددا من المسؤولين في سلطة الطيران المدني والمنافذ الحدودية.

وتم تدشين المطار المدني بشكل مفاجئ ومن دون دعوة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية مراسم الإفتتاح.

يشار إلى أن مطار كركوك قد استكمل التحضيرات كافة للبدء بعملية تسيير الرحلات الجوية الداخلية بين المحافظات العراقية كخطوة أولى وبعدها ينطلق لآفاق العالم الخارجي.

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